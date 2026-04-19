Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» Мх отреагировали на поражение в матче с «Зенитом»

Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о поражении команды в матче 25-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:1). На 78-й минуте полузащитник дагестанского клуба Никита Глушков забил гол в свои ворота. На 70-й минуте нападающий гостей Александр Соболев не реализовал 11-метровый удар.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушков – 78'    

«Нормальный был матч для нашей команды — нельзя сказать, что «Зенит» заметно превосходил нас. Была относительно равная игра с территориальным преимуществом более классных футболистов. Когда они не забили очередной пенальти, мы как будто вздохнули с облегчением. Но проспали вброс мяча и упустили игру», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Спартак» рубится с командой Черчесова! У красно-белых есть шанс обойти ЦСКА. LIVE
Live
«Спартак» рубится с командой Черчесова! У красно-белых есть шанс обойти ЦСКА. LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android