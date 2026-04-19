В «Динамо» Мх отреагировали на поражение в матче с «Зенитом»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о поражении команды в матче 25-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:1). На 78-й минуте полузащитник дагестанского клуба Никита Глушков забил гол в свои ворота. На 70-й минуте нападающий гостей Александр Соболев не реализовал 11-метровый удар.

«Нормальный был матч для нашей команды — нельзя сказать, что «Зенит» заметно превосходил нас. Была относительно равная игра с территориальным преимуществом более классных футболистов. Когда они не забили очередной пенальти, мы как будто вздохнули с облегчением. Но проспали вброс мяча и упустили игру», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

