«ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лиону», «Тампа» уступила «Монреалю» в НХЛ. Главное к утру
Победа «Лиона» в матче с «ПСЖ» в Лиге 1, поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» во встрече с «Монреаль Канадиенс» в плей-офф НХЛ, домашняя ничья «Краснодара» с «Балтикой» в РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» с Сафоновым в составе уступил «Лиону», Кварацхелия и Эндрик забили по голу.
- Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Монреалем» в плей-офф НХЛ.
- «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» и упустил первую строчку в таблице РПЛ.
- «Баффало» обыграл «Бостон» в матче плей-офф НХЛ, уступая 0:2, у Задорова ассист.
- 35 очков Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Портленд» на старте плей-офф НБА.
- Гол Барбашёва помог «Вегасу» добиться волевой победы в матче плей-офф НХЛ с «Ютой».
- «Оклахома» разгромила «Финикс» в первом матче серии плей-офф НБА.
- «Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ, Панарин отметился голом.
- «Ювентус» уверенно обыграл «Болонью» в матче 33-го тура Серии А.
- Никита Кучеров вошёл в топ-20 лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ.
