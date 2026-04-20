Кордоба из «Краснодара» — лидер по заработанным фолам в 25-м туре РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заработал на себе шесть фолов в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:2). Тем самым он стал лучшим игроком тура по этому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ.

Всего в игре с «Краснодаром» футболисты «Балтики» нарушили правила 22 раза и получили пять жёлтых карточек.

Джон Кордоба является лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 14 мячей в 23 встречах.

После 25 туров чемпионата России чёрно-зелёные набрали 54 очка и занимают второе место. Возглавляет таблицу «Зенит» с 55 очками. Калининградский клуб заработал 45 очков и располагается на четвёртой строчке.