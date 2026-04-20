Главная Футбол Новости

Кордоба из «Краснодара» — лидер по заработанным фолам в 25-м туре РПЛ

Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заработал на себе шесть фолов в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:2). Тем самым он стал лучшим игроком тура по этому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Бевеев – 43'     1:1 Боселли – 59'     1:2 Петров – 66'     2:2 Жубал – 90+2'    

Всего в игре с «Краснодаром» футболисты «Балтики» нарушили правила 22 раза и получили пять жёлтых карточек.

Джон Кордоба является лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 14 мячей в 23 встречах.

После 25 туров чемпионата России чёрно-зелёные набрали 54 очка и занимают второе место. Возглавляет таблицу «Зенит» с 55 очками. Калининградский клуб заработал 45 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«Со стороны Кордобы не было среднего пальца или чего-то подобного». Судейство в туре РПЛ
Эксклюзив
«Со стороны Кордобы не было среднего пальца или чего-то подобного». Судейство в туре РПЛ
Смена лидера, «Спартак» выше ЦСКА и рекорд Дзюбы. Обзор 25-го тура РПЛ Смена лидера, «Спартак» выше ЦСКА и рекорд Дзюбы. Обзор 25-го тура РПЛ
