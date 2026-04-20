Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«За такие моменты, как с Дзюбой, нужно наказывать». Арбитр Федотов — о судействе в Казани
Комментарии

Бывший судья Игорь Федотов высказался о работе арбитра Евгения Кукуляка в матче 25-го тура Мир РПЛ, в котором казанский «Рубин» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Лобов – 48'     1:1 Дзюба – 62'    
Удаления: нет / Бокоев – 66'

«Сложная игра для Кукуляка. Очень много моментов, которые нужно объяснять. Но он разобрался вместе с Москалёвым и получил назначение на следующий тур.

На первой минуте Кукуляк не показал жёлтую Вуячичу за грубую игру, когда Дзюбе прилетело по голове. Есть такие моменты, в которых нужно наказывать, и это один из них.

На 23-й минуте «Рубин» забил гол, и Кукуляка позвали к монитору оценить степень влияния на вратаря. Игрок в офсайде делал движение в сторону мяча, тянулся ногой, и вратарь среагировал. После просмотра повтора Кукуляк абсолютно верно отменил гол.

На 64-й минуте — сложная игровая ситуация для восприятия на поле, понимаю Кукуляка. Но главное здесь — его реакция: он показал жёлтую игроку Бокоеву. Так что понимание, что со стороны игрока «Акрона» были безрассудные действия, у Кукуляка было. После просмотра повтора он поменял решение и показал красную карточку. Прямая нога, открытые шипы и попадание в голень. Да, нога ушла чуть вперёд — Бокоев попал по сопернику скорее пяткой. Но это серьёзное нарушение правил.

На 19-й минуте Кузьмин догнал нападающего «Рубина» и вёл борьбу в подкате. Ключевое здесь, что игрок «Акрона» двигался параллельно. Да, был контакт вскользь по ноге. Но этот эпизод никак не влиял на падение футболиста «Рубина» — тот мог продолжать движение. Весь контроль над мячом — полностью за Кузьминым, у него отсутствовали дополнительные движения. Кукуляк ускорился, занял хорошую позицию и самостоятельно принял решение. VAR верно не вмешался — это игровой эпизод», — сказал Федотов, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 25 туров чемпионата России «Рубин» набрал 35 очков и занимает восьмое место. «Акрон» заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android