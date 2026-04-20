«Если ты об этике заговорил, то на себя посмотри». Бубнов — о манере общения Талалаева

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о манере общения главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Никто не говорит, что он тренер плохой, речь идёт о поведении. О поведении в первую очередь в средствах массовой информации. В команде, хотя это тоже плохо, он может орать матом, если их это устраивает, на кухне может. С болельщиками может выйти чуть ли не подраться. У него это было в Самаре, один ему орал, а он рвался на трибуну. Это нет вопросов! Но в средствах массовой информации, если ты об этике заговорил, то ты сам на себя со стороны посмотри», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».