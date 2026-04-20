Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Крыльев Советов» и ЦСКА

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Крыльев Советов» и ЦСКА
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судей в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА (1:1). Главным рефери той встречи был Павел Шадыханов из Москвы.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Олейников – 65'     1:1 Божин – 75'    

«Хорошая работа Шадыханова. На VAR был Карасёв, и они во всём разобрались. На 15-й минуте отменили гол ЦСКА — правильное решение VAR. После удара головой игрок ЦСКА попал себе в руку, и мяч залетел в ворота. Это наказуемая рука, в каком бы положении она ни находилась.

На 53-й минуте — правильное решение Шадыханова, когда он назначил штрафной удар в пользу защитника ЦСКА вместо 11-метрового. Инициатором контакта был игрок «Крыльев» — он не шёл к мячу, а просто выставил ногу в сторону и упал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Со стороны Кордобы не было среднего пальца или чего-то подобного». Судейство в туре РПЛ
«Со стороны Кордобы не было среднего пальца или чего-то подобного». Судейство в туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android