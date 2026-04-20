Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Крыльев Советов» и ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судей в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА (1:1). Главным рефери той встречи был Павел Шадыханов из Москвы.

«Хорошая работа Шадыханова. На VAR был Карасёв, и они во всём разобрались. На 15-й минуте отменили гол ЦСКА — правильное решение VAR. После удара головой игрок ЦСКА попал себе в руку, и мяч залетел в ворота. Это наказуемая рука, в каком бы положении она ни находилась.

На 53-й минуте — правильное решение Шадыханова, когда он назначил штрафной удар в пользу защитника ЦСКА вместо 11-метрового. Инициатором контакта был игрок «Крыльев» — он не шёл к мячу, а просто выставил ногу в сторону и упал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.