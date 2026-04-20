Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
На «ВТБ Арене» состоялось открытие новой музейной экспозиции к 103-летию «Динамо»

На домашнем стадионе московского «Динамо» «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялось открытие новой музейной экспозиции, приуроченное к 103-летию Общества «Динамо» и одноимённого футбольного клуба. Генеральный директор «ВТБ Арены» и музея бело-голубых Станислав Ковалёв высказался о событии.

«Историческая трибуна – это возможность сохранить преемственность поколений болельщиков и показать, как менялась одна из главных спортивных площадок страны. Для нас важно не только бережно хранить наследие «Динамо», но и представлять его в современном формате, понятном и интересном широкой аудитории. Особенно ценно, что в создании экспозиции приняли участие болельщики клуба. Именно их вовлечённость делает историю по-настоящему живой», – приводит слова Ковалёва пресс-служба «Динамо».

Созданная экспозиция разделена на три тематических блока, отражающих этапы развития стадиона. Посетители могут увидеть, как менялись зрительские места, начиная от 1920-х годов и заканчивая началом XXI века.

Материалы по теме
Необъяснимый промах в матче «Динамо»! Как Осипенко не попал по пустым с линии вратарской?! Необъяснимый промах в матче «Динамо»! Как Осипенко не попал по пустым с линии вратарской?!
Смена лидера, «Спартак» выше ЦСКА и рекорд Дзюбы. Обзор 25-го тура РПЛ Смена лидера, «Спартак» выше ЦСКА и рекорд Дзюбы. Обзор 25-го тура РПЛ
