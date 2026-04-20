Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: непонятно, почему в «Динамо» Мх сравнивают пенальти «Зенита» в РПЛ и Кубке

Арбитр Федотов: непонятно, почему в «Динамо» Мх сравнивают пенальти «Зенита» в РПЛ и Кубке
Комментарии

Бывший судья Игорь Федотов высказался о работе арбитра Инала Танашева в матче 25-го тура Мир РПЛ, в котором «Зенит» с минимальным счётом победил махачкалинское «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушков – 78'    

«Единственный момент для обсуждения — 11-метровый в ворота «Динамо» на 69-й минуте. Не могу понять, с чем связано недовольство руководства клуба и почему они сравнивают этот эпизод с пенальти в кубковом матче. Абсолютно верное самостоятельное решение Танашева. Игрок «Динамо» выставил руку в сторону, делал ей движение снизу вверх, преградил путь мячу, который летел в сторону ворот. Это наказуемая рука, за такое назначают штрафные. В данном случае — 11-метровый, так как всё произошло в штрафной.

В остальном — несложная игра для Танашева. И хорошая работа», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 25 туров чемпионата России «Зенит» набрал 55 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Динамо» заработало 23 очка и располагается на 11-й строчке.

