Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» — «Балтика»

Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2). Главным рефери той встречи был Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Бевеев – 43'     1:1 Боселли – 59'     1:2 Петров – 66'     2:2 Жубал – 90+2'    

«Матч повышенной сложности, базовая оценка тут 8,5. Когда арбитр лучший, тогда он лучший. Всё у Левникова сложилось — всё как надо. Вопрос к руководству «Балтики»: начинают поджигать момент с Петровым — что судьи какие-то не такие, что они кому-то помогают, что надо было кому-то жёлтую показывать. Но если бы всё было, как они говорят, то Левников во втором тайме дал бы вторую жёлтую Петрову за срыв перспективной атаки. И никаких бы вопросов не было. Но Левников дал принцип преимущества, он профессионал.

Обсуждают момент на 38-й минуте, когда мяч попал в руку Оласе в штрафной «Краснодара». Они с Титковым изначально вступили в единоборство за позицию. Игрок «Балтики» выпрыгнул, коснулся мяча, и в этот момент произошёл контакт, после чего рука Оласы оказалась вытянута — мяч попал в неё от головы. Говорить здесь об 11-метровом нет смысла. Для меня это не пенальти, потому что, во-первых, была борьба за позицию, во-вторых, мяч попал в руку с близкого расстояния, а в-третьих, рука не была задрана вверх. Левников верно продолжил игру, и правильно не вмешался Фёдоров на VAR.

На 66-й минуте Левников правильно засчитал гол в ворота «Краснодара». Это, опять же, к слову о том, что «Краснодар» якобы тащат, как некоторые думают. Абсолютно нормальная борьба, ошибка защитника. Никакого усилия и захватов со стороны нападающего не было. Всё, что сделал Тормена, он сделал самостоятельно. Нарушения не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Со стороны Кордобы не было среднего пальца или чего-то подобного». Судейство в туре РПЛ
Эксклюзив
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android