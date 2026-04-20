Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» сделал ролик до игры с «Зенитом», пошутив про Вендела и пенальти с «Динамо» Мх

Комментарии

Московский «Локомотив» выпустил видеоролик перед матчем 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». В нём железнодорожники пошутили про опоздания полузащитника сине-бело-голубых Вендела и пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в Кубке России. Встреча команд пройдёт 22 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

В видео пресс-службы «Локомотива» предлагается купить будильник «Вендел», который не звонит в отпуске и стоит € 700 тыс. Напомним, бразильский хавбек опоздал на зимние сборы «Зенита». По информации в прессе, за семь пропущенных тренировочных дней футболист получил штраф в € 700 тыс.

Помимо этого, в новостной рубрике «Криминальные новости» показывается повтор нарушения в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала. Ведущий включает переговоры арбитров VAR по поводу пенальти, но вместо этого слышатся лишь помехи. Напомним, игра прошла 18 марта и завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0. Позже экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным решение назначить пенальти.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android