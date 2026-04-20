«Локомотив» сделал ролик до игры с «Зенитом», пошутив про Вендела и пенальти с «Динамо» Мх

Московский «Локомотив» выпустил видеоролик перед матчем 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». В нём железнодорожники пошутили про опоздания полузащитника сине-бело-голубых Вендела и пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в Кубке России. Встреча команд пройдёт 22 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 мск.

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

В видео пресс-службы «Локомотива» предлагается купить будильник «Вендел», который не звонит в отпуске и стоит € 700 тыс. Напомним, бразильский хавбек опоздал на зимние сборы «Зенита». По информации в прессе, за семь пропущенных тренировочных дней футболист получил штраф в € 700 тыс.

Помимо этого, в новостной рубрике «Криминальные новости» показывается повтор нарушения в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала. Ведущий включает переговоры арбитров VAR по поводу пенальти, но вместо этого слышатся лишь помехи. Напомним, игра прошла 18 марта и завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0. Позже экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным решение назначить пенальти.