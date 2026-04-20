Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно не удалил игрока «Сочи» в матче с «Ростовом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Сочи» (0:1). Главным рефери той встречи был Евгений Буланов из Саранска.

«На 50-й минуте надо было показывать вторую жёлтую Литвинову за срыв перспективной атаки. Открытое пространство, открытая позиция у Буланова, игрок «Ростова» мог убегать и обострять, в перспективе светил выход «четыре в три». Да, фол Буланов зафиксировал, но нужно было наказывать как следует», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент «Ростов» с 26 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 15 очками располагается на 16-й строчке.