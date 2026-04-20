Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно не удалил игрока «Сочи» в матче с «Ростовом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Сочи» (0:1). Главным рефери той встречи был Евгений Буланов из Саранска.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
17 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 89'    

«На 50-й минуте надо было показывать вторую жёлтую Литвинову за срыв перспективной атаки. Открытое пространство, открытая позиция у Буланова, игрок «Ростова» мог убегать и обострять, в перспективе светил выход «четыре в три». Да, фол Буланов зафиксировал, но нужно было наказывать как следует», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент «Ростов» с 26 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 15 очками располагается на 16-й строчке.

Материалы по теме
«Со стороны Кордобы не было среднего пальца или чего-то подобного». Судейство в туре РПЛ
Эксклюзив
«Со стороны Кордобы не было среднего пальца или чего-то подобного». Судейство в туре РПЛ
