«Что вы тут видите? Ну, докажите!» Бубнов — о жесте Кордобы в адрес вратаря «Балтики»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о провокационном жесте, показанном нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой голкиперу «Балтики» Ивану Кукушкину на 90+2-й минуте матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами (2:2).

«Если Кордоба грязно играет, значит, вся «Балтика» супергрязно играет. Во-первых, я не видел. Что вы тут видите? Какой здесь жест? Мне показалось, что он подошёл и сказал: «Всё таки мы вам забили». Что-то пальцем показал, вниз. Сейчас это развернули… типа сосать. Ну, докажите! Так не показывают! Надо было в рот ему показывать!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На 90+2-й минуте игры «Краснодар» сравнял счёт в матче благодаря голу бразильского защитника Жубала. Кордоба, забирая мяч из ворот, чтобы быстрее доставить его на центр поля, показал провокационный жест голкиперу.

После 25 туров чемпионата России чёрно-зелёные набрали 54 очка и занимают второе место. Возглавляет таблицу «Зенит» с 55 очками. Калининградский клуб заработал 45 очков и располагается на четвёртой строчке.

