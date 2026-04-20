Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотива» и «Оренбурга»

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Артёма Чистякова на матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0.

«Хорошая работа Чистякова. Он получил назначение на центральную игру следующего тура — будет работать на матче «Спартак» — «Краснодар».

На 21-й минуте Чистяков не показал жёлтую Руденко за грубую игру. Тот в верховой борьбе выставил локоть и попал по лицу сопернику. Возможно, из-за позиции Чистяков не мог увидеть всей картины. И всё же карточку надо было показывать. Понимание, что что-то произошло, у арбитра было — игрок подошёл, они поговорили, Чистяков сделал какое-то внушение. Но такие нарушения лучше сразу пресекать, чтобы футболисты понимали, что это в любом случае жёлтая. В остальном — хорошая работа, никаких проблем», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.