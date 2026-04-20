Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» хочет продлить контракт с Левандовским — Плеттенберг

«Барселона» хочет продлить контракт с Левандовским — Плеттенберг
Комментарии

«Барселона» по инициативе президента клуба Жоана Лапорты хочет продлить контракт с нападающим Робертом Левандовским. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным источника, речь идёт о продлении трудового договора футболиста с каталонцами до лета 2027 года. Отмечается, что зарплата поляка станет ниже, но о конкретных значениях речи пока не идёт. Ожидается, что стороны смогут договориться о пролонгации.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 40 матчах за «Барселону» во всех турнирах. На его счету 17 забитых мячей и три результативных паса. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость составляет € 8 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android