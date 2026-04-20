Футбольный агент Гурцкая назвал идеального тренера для ЦСКА на замену Челестини

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал идеального тренера для ЦСКА на замену нынешнему наставнику армейцев Фабио Челестини.

«Если бы я работал в ЦСКА, переманил бы Галактионова. Потому что у них есть тенденция работать с русскими игроками. Лучше Галактионова это никто не будет делать. Если им нужен тренер внутри страны, то это проверенный вариант. У него очень маленькие отступные – 60 млн рублей.

Очевидно, кого сейчас ищет ЦСКА – понятного тренера, который говорит по-русски и знает чемпионат России. Я слышу, кого бы они хотели брать. Если идти по этому пути, то Галактионов – идеальная кандидатура», – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»