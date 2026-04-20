Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» — «Ахмат»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» — «Ахмат»
Комментарии

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Рафаэля Шафеева на матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Барко – 21'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Фернандеш – 40'     3:1 Самородов – 41'    

«Сложная игра не по картинке, а по содержанию. Три быстрых гола ещё не значат, что всё спокойно. На самом деле было напряжённо.

На 27-й минуте Шафеев не показал жёлтую Самородову за грубую игру. Надо было наказывать, но арбитр этого делать не стал. На 46-й минуте верно не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата». Там отсутствовало нарушение как таковое, хоть Маркиньос и просил пенальти. Это касается и момента на 82-й минуте — в этой ситуации фола со стороны защитника «Ахмата» тоже не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

