Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» — «Ахмат»

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Рафаэля Шафеева на матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 3:1.

«Сложная игра не по картинке, а по содержанию. Три быстрых гола ещё не значат, что всё спокойно. На самом деле было напряжённо.

На 27-й минуте Шафеев не показал жёлтую Самородову за грубую игру. Надо было наказывать, но арбитр этого делать не стал. На 46-й минуте верно не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата». Там отсутствовало нарушение как таковое, хоть Маркиньос и просил пенальти. Это касается и момента на 82-й минуте — в этой ситуации фола со стороны защитника «Ахмата» тоже не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.