Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» и «Пари НН»

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Андрея Прокопова на матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между московским «Динамо» и «Пари НН» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 22'     1:1 Олусегун – 34'    
Удаления: Олусегун – 74' / нет

«Прокопов проводил нормальную игру вплоть до 72-й минуты. Олусегун, такое ощущение, хотел пораньше закончить и всё просил, чтобы ему показали какую-нибудь карточку. Почему Прокопов не показал ему вторую жёлтую на 72-й? Олусегун применил локоть, делал дополнительное движение, попал сопернику по лицу. В этом эпизоде Прокопов даже не назначил штрафной. Непонятно. Позиция позволяла принять правильное решение.

На 75-й минуте Прокопов правильно показал вторую жёлтую Олусегуну за срыв перспективной атаки. Но это простой момент, открытый. Там уже некуда было деваться.

И всё же общее впечатление от работы Прокопова — хорошее. Молодой арбитр, Милорад Мажич доверяет ему во второй части сезона», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Со стороны Кордобы не было среднего пальца или чего-то подобного». Судейство в туре РПЛ
Эксклюзив
«Со стороны Кордобы не было среднего пальца или чего-то подобного». Судейство в туре РПЛ
Смена лидера, «Спартак» выше ЦСКА и рекорд Дзюбы. Обзор 25-го тура РПЛ Смена лидера, «Спартак» выше ЦСКА и рекорд Дзюбы. Обзор 25-го тура РПЛ
