Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» и «Пари НН»

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Андрея Прокопова на матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между московским «Динамо» и «Пари НН» (1:1).

«Прокопов проводил нормальную игру вплоть до 72-й минуты. Олусегун, такое ощущение, хотел пораньше закончить и всё просил, чтобы ему показали какую-нибудь карточку. Почему Прокопов не показал ему вторую жёлтую на 72-й? Олусегун применил локоть, делал дополнительное движение, попал сопернику по лицу. В этом эпизоде Прокопов даже не назначил штрафной. Непонятно. Позиция позволяла принять правильное решение.

На 75-й минуте Прокопов правильно показал вторую жёлтую Олусегуну за срыв перспективной атаки. Но это простой момент, открытый. Там уже некуда было деваться.

И всё же общее впечатление от работы Прокопова — хорошее. Молодой арбитр, Милорад Мажич доверяет ему во второй части сезона», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.