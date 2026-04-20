Главная Футбол Новости

Форвард «РБ Лейпциг» Диоманд является главной трансферной целью «Ливерпуля» — Плеттенберг

Форвард «РБ Лейпциг» Диоманд является главной трансферной целью «Ливерпуля» — Плеттенберг
Форвард «РБ Лейпциг» Ян Диоманд является главной трансферной целью «Ливерпуля», сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети Х.

Английский клуб рассматривает футболиста как потенциальную замену Мохамеду Салаху. Клуб ведёт переговоры с представителями игрока, однако соглашение ещё не достигнуто.

«РБ Лейпциг» заинтересован в пересмотре зарплаты форварда и продлении контракта с ним. Ранее сообщалось, что предметный интерес к игроку проявляет «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Диоманд сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 75 млн.

Материалы по теме
«Настоящий комплимент для наших футболистов». Слот — о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном»
