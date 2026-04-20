Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Брюгге — Реал, результат матча 20 апреля 2026, счёт 1:1 (2:4 пен.), финал Юношеской лиги УЕФА 2025/2026

«Реал» стал победителем Юношеской лиги УЕФА, обыграв в финале «Брюгге»
Окончен финальный матч Юношеской лиги УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли бельгийский «Брюгге» и испанский «Реал». Основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались «сливочные» — 4:2. Встреча состоялась на стадионе «Стад де ла Тюильер» в Лозанне, Швейцария. В качестве главного арбитра матча выступил Рохит Сагги из Норвегии.

Юношеская лига УЕФА . Финал
20 апреля 2026, понедельник. 19:45 МСК
Брюгге U19
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Реал Мадрид U19
Мадрид, Испания
1:0     1:1    

На 23-й минуте Хакобо Ортега открыл счёт в этой игре и вывел испанскую команду вперёд. Тобиас Йенсен забил ответный мяч на 64-й минуте. В серии пенальти победили «сливочные».

В прошлом сезоне данный турнир выиграла «Барселона», одолевшая в финале «Галатасарай» со счётом 4:1.

Календарь Юношеской лиги УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Юношеской лиги УЕФА сезона-2025/2026
