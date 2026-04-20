Сразу три игрока «Динамо» Мх — лучшие по оборонительным действиям в 25-м туре РПЛ

Сразу три футболиста махачкалинского «Динамо» стали лучшими по различным оборонительным действиям в 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ. Бело-голубые минимально уступили «Зениту» со счётом 0:1.

Голкипер «Динамо» Давид Волк совершил наибольшее количество сейвов (3) в туре, Мохамед Аззи сделал восемь отборов, а Андрес Аларкон – 14 перехватов мяча.

Отметим, что Давид Волк отразил пенальти от Александра Соболева на 71-й минуте.

После 25 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 23 очка и занимает 11-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 55 очков и располагается на первой строчке.