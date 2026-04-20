Тренер «Краснодара» Мусаев: чем удивила «Балтика»? Ничем

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:2) ответил на вопрос, чем его удивила калининградская команда.

– Чем вас удивила сегодня «Балтика»?

– Ничем.

– То есть все действия были ожидаемы, даже несмотря на отсутствие Хиля?

– Да, – сказал Мусаев на пресс-конференции.

После 25 туров чемпионата России чёрно-зелёные набрали 54 очка и занимают второе место. Возглавляет таблицу «Зенит» с 55 очками. Калининградский клуб заработал 45 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с московским «Спартаком» в четверг, 23 апреля.