Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Максим Ромащенко высказался о назначении Сергея Карасёва на матч «Динамо»

Комментарии

Бывший полузащитник московского «Динамо» Максим Ромащенко высказался о назначении арбитра Сергея Карасёва на матч 26-го тура Мир РПЛ между бело-голубыми и «Рубином».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань

«Мажич вряд ли сумасшедший, чтобы назначать Карасёва на важные матчи с участием «Динамо». Поэтому, видимо, решил снять с него годовой бан в игре, которая не будет иметь турнирного значения. Хотя всё равно не слишком логичный выбор — этот год обе стороны отлично прожили друг без друга: и Сергей начал набирать былую форму, и «Динамо» без него было хорошо. Теперь же каждое его решение будут рассматривать под микроскопом. То есть на ровном месте создают дополнительное давление непонятно зачем», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 25 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Рубино» также заработал 35 очков и располагается на восьмой строчке.

Материалы по теме
На «ВТБ Арене» состоялось открытие новой музейной экспозиции к 103-летию «Динамо»
Комментарии
