Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Джон Стоунз покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона — Романо

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз покинет английский клуб в летнее трансферное окно в качестве свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

31-летний защитник хочет помочь команде в борьбе за титулы в конце нынешнего сезона, а затем – покинуть клуб.

В текущем сезоне Стоунз сыграл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующий трудовой контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 15 млн.

