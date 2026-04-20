Ламин Ямаль признан лучшим молодым спортсменом мира по версии Laureus

Фланговый нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым спортсменом мира по версии премии Laureus World Sports Awards. Об этом сообщает пресс-служба награды в соцсети Х.

«Я очень рад получить эту награду. Это большая честь. Хочу поблагодарить академию, мою семью, мою маму, которая дома с моим братом, моего отца, мою бабушку, моих коллег, команду, которая всегда со мной… Также хочу поздравить Карлоса [Алькараса] (испанский теннисист признан Laureus лучшим спортсменом года. – Прим. «Чемпионата»). Я очень счастлив и надеюсь, что это поможет мне двигаться дальше. Мне ещё предстоит долгий путь. Хорошего дня и большое спасибо», – сказал Ямаль на церемонии.

В минувшем году Laureus признала испанского вингера победителем в номинации «Прорыв года».

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 44 матча за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 16 результативных передач.