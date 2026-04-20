«Вадик — молодец! Он адекватный». Бубнов — об интервью Евсеева после матча с «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о немногословном флеш-интервью главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после матча 25-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Вадик — молодец! Он сделал выводы. Он грамотно сделал! Семь вопросов, 19 слов. Без мата, без ничего. Но так, как он отвечал, это было: «Пошёл ты куда подальше, и чтоб я тебя не видел!» Но культурно! Это лишний раз говорит, что он адекватный и всё правильно воспринимает», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Евсеев отвечал на вопросы односложно. Ранее специалист был дважды оштрафован КДК РФС за ругательства во время интервью.