Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Футбол Новости

«Вадик — молодец! Он адекватный». Бубнов — об интервью Евсеева после матча с «Зенитом»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о немногословном флеш-интервью главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после матча 25-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушков – 78'    

«Вадик — молодец! Он сделал выводы. Он грамотно сделал! Семь вопросов, 19 слов. Без мата, без ничего. Но так, как он отвечал, это было: «Пошёл ты куда подальше, и чтоб я тебя не видел!» Но культурно! Это лишний раз говорит, что он адекватный и всё правильно воспринимает», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Евсеев отвечал на вопросы односложно. Ранее специалист был дважды оштрафован КДК РФС за ругательства во время интервью.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android