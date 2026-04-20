«ПСЖ» признан командой года по версии Laureus, опередив «Оклахому» и «Макларен»

Футбольный клуб «ПСЖ» признан командой года по версии премии Laureus World Sports Awards. Парижане выиграли шесть трофеев в 2025 году, в том числе впервые в истории победив в Лиге чемпионов.

Парижский клуб обошёл в номинации женскую сборную Англии по футболу, победившую на чемпионате Европы 2025 года, чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер», «Макларен», завоевавший Кубок конструкторов в Формуле-1, а также женскую национальную команду Индии по крикету и сборную Европы по гольфу.

Отметим, что лучшим спортсменом года по версии Laureus назван испанский теннисист Карлос Алькарас.