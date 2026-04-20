Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от завоевания чемпионства

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о нынешнем сезоне своей команды в контексте борьбы за трофеи. Ранее англичанин помог мюнхенцам завоевать 35-е чемпионство в истории.

«Я очень рад, доволен нашей командой, тренерами, персоналом и всеми, кто движется в одном направлении. Разумеется, нам ещё есть за что бороться в нынешнем сезоне, это здорово.

Трофеи никогда не достаются легко. Зачастую все ждут, что мы будем их брать каждый год, но это требует упорного труда и самоотверженности. Теперь же нам необходимо завершить сезон на высокой ноте в чемпионате, Кубке Германии и Лиге чемпионов», — приводит слова Кейна журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.