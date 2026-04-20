15 футболистов и один главный тренер пропустят 26-й тур РПЛ

15 футболистов, а также один тренер не примут участия в 26-м туре Мир РПЛ. Об этом информирует телеграм-канал соревнования.

Из-за перебора жёлтых карточек игры своих команд пропустят Кирилл Заика («Сочи»), Гедеон Гузина («Оренбург»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Свен Карич («Пари НН»), Кристофер Ву («Спартак»), Максим Сидоров («Ахмат»), Чинонсо Оффор («Балтика»), Егор Тесленко, Мирлинд Даку (оба – «Рубин»), Мохаммед Аззи, Сослан Кагермазов (оба «Динамо» Махачкала), а также футболисты «Крыльев Советов» Сергей Божин, Никита Чернов, Михайло Баньяц.

Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун не примет участия в 26-м туре из-за красной карточки.

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов также пропустит 26-й тур из-за перебора жёлтых карточек.