Ламин Ямаль назвал Месси лучшим футболистом всех времён и своим ориентиром

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о форварде «Интер Майами» Лионеле Месси и назвал футболиста своим ориентиром.

«Лео Месси — лучший футболист всех времён. Если он и не лучший спортсмен всех времён, то уж точно входит в их число. Все уважают его за то, чего он достиг, и я надеюсь, что смогу пойти по его стопам», – приводит слова Ямаля пресс-служба премии Laureus World Sports Awards в соцсети Х.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. С ним «Интер Майами» выиграл свои первые четыре титула – Кубок МЛС в прошлом сезоне, регулярный чемпионат в 2024 году, Восточную конференцию чемпионата МЛС в 2025 году и Кубок лиг в 2023 году.