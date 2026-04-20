Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Вы не проявляете инициативу, просто позор». Бенатиа — о поражении «Марселя» от «Лорьяна»

Спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатиа раскритиковал футболистов своей команды после поражения в выездной встрече 30-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:2).

Франция — Лига 1 . 30-й тур
18 апреля 2026, суббота. 18:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
2 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Кацерис – 28'     2:0 Дьенг – 58'    

«Сколько из наших игроков зашли в раздевалку и перевернули стол вверх дном [из-за досады]? 0, никто. Всё идеально чисто, бутылки стоят на своих местах. Когда я вижу, какой матч мы сыграли, то понимаю, что мне не хочется об этом говорить, просто позор.

Вы играете против «Лорьяна», которому уже не за что бороться, и не выигрываете ни одного единоборства. У вас нет атакующих действий, вы не проявляете инициативу, ничего не пытаетесь сделать, вы просто смотрите на них, а на стадионе болельщики делают «мексиканскую волну», потому что игроки «Лорьяна» пробрасывают мяч между ног, делают обманные движения.

Когда вам предстоит сыграть пять финалов (последние пять туров сезона. — Прим. «Чемпионата») с целью попасть в Лигу чемпионов, это должно быть заметно, но этого не происходит», — приводит слова Бенатиа RTL France.

