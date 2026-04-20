«Наитупейшая, необъяснимая». Шалимов — об ошибке Тормены в матче «Краснодара» с «Балтикой»

Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на результативную ошибку защитника «Краснодара» Витора Тормены в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», после которой полузащитник Максим Петров вывел вперёд калининградскую команду. Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

«Моё мнение, когда идёт борьба за чемпионство, не может у тебя ни вратарь грубо ошибаться, ни защитник – «привозить» себе голы вот в таких играх. Они только сравняли, должны были нагнетать. «Балтике» было тяжеловато во втором тайме, можно так говорить, и ты представляешь, тебе как дубиной по башке бьёт эта ошибка. Наитупейшая, необъяснимая. И ты 1:2 «горишь», а тебе надо выигрывать. Понятно, что игрокам всем по голове это ударило, и войти в какой-то тонус тяжело. А так бы нагнеталось. Убери эту ошибку, отдай вратарю, 1:1. И этим составом они могли бы дажать», – сказал Шалимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После 25 туров чемпионата России сезона-2025/2026 чёрно-зелёные набрали 54 очка и занимают второе место. Возглавляет таблицу «Зенит» с 55 очками. Калининградский клуб заработал 45 очков и располагается на четвёртой строчке.