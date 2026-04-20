«Реал» приблизился к «Барселоне» по числу побед в Юношеской лиге УЕФА

Мадридский «Реал» одолел бельгийский «Брюгге» (1:1, 4:2 пен.) в финале Юношескеой лиги УЕФА сезона-2025/2026 и приблизился по числу побед в этом турнире к лидирующей по этому показателю «Барселоне».

Юношеская лига УЕФА создана в 2013 году. Наибольшего числа побед в данном соревновании к этому моменту добилась «Барселона», у которой три подобных титула. По два трофея – у «Реала» и «Челси», по одному разу её выигрывали «Бенфика», «Ред Булл Зальцбург», «Порту», «АЗ Алкмар» и «Олимпиакос».

Стоит упомянуть и ряд команд, доходивших до финала Юношеской лиги УЕФА, у которых ещё нет побед в этом турнире: «Шахтёр», «ПСЖ», «Хайдук», «Милан» и «Трабзонсор», в эту группу теперь включён и «Брюгге».