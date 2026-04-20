Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» приблизился к «Барселоне» по числу побед в Юношеской лиге УЕФА

«Реал» приблизился к «Барселоне» по числу побед в Юношеской лиге УЕФА
Комментарии

Мадридский «Реал» одолел бельгийский «Брюгге» (1:1, 4:2 пен.) в финале Юношескеой лиги УЕФА сезона-2025/2026 и приблизился по числу побед в этом турнире к лидирующей по этому показателю «Барселоне».

Юношеская лига УЕФА . Финал
20 апреля 2026, понедельник. 19:45 МСК
Брюгге U19
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Реал Мадрид U19
Мадрид, Испания
1:0     1:1    

Юношеская лига УЕФА создана в 2013 году. Наибольшего числа побед в данном соревновании к этому моменту добилась «Барселона», у которой три подобных титула. По два трофея – у «Реала» и «Челси», по одному разу её выигрывали «Бенфика», «Ред Булл Зальцбург», «Порту», «АЗ Алкмар» и «Олимпиакос».

Стоит упомянуть и ряд команд, доходивших до финала Юношеской лиги УЕФА, у которых ещё нет побед в этом турнире: «Шахтёр», «ПСЖ», «Хайдук», «Милан» и «Трабзонсор», в эту группу теперь включён и «Брюгге».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android