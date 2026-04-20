Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Как можно Левникова ставить на этот матч?» Бубнов о судье встречи «Краснодар» — «Балтика»

«Как можно Левникова ставить на этот матч?» Бубнов о судье встречи «Краснодар» — «Балтика»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о назначении Кирилла Левникова главным арбитром матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Бевеев – 43'     1:1 Боселли – 59'     1:2 Петров – 66'     2:2 Жубал – 90+2'    

«Как можно Левникова из Санкт-Петербурга ставить на этот матч? У нас что, нет лучше судей? Карасёва ставьте! Чем он лучше? Он из Москвы! Кого угодно! Молодым дайте себя проявить, в конце концов! В этой лиге можно всем игрокам до игры жёлтые карточки давать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 25 туров чемпионата России чёрно-зелёные набрали 54 очка и занимают второе место. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит» с 55 очками. Калининградский клуб заработал 45 очков и располагается на четвёртой строчке.

