«Мы живём для таких моментов». Кэррик — о победе «Манчестер Юнайтед» над «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о значимости победы над «Челси» (1:0) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

«На самом деле, мы живём для таких моментов. Именно поэтому мы играем: ради больших матчей, важных игр, ярких выступлений, и чтобы болельщики это чувствовали. Мне очень нравится быть частью этого и видеть, как люди получают от этого такое удовольствие. В этом и заключается красота футбола, его чистота. Это была важная победа во всех смыслах.

Мы преодолели череду дисквалификаций и травм, а затем и то, что Лени [Йоро] выбыл из строя, ему пришлось приходить в себя. Ребята заслуживают огромной похвалы за это, и, честно говоря, тренеры тоже — за то, что разработали план и адаптировались за пару дней, убедившись, что всё в порядке. Так что сегодня есть чем гордиться. В некоторых моментах мы могли играть немного лучше, но я думаю, что это была игра на результат, и в итоге нам удалось его добиться», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.