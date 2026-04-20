Тренер «МЮ» Кэррик рассказал, как команда пришла в себя после матча с «Лидс Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ответил, как команда смогла прийти в себя после поражения от «Лидс Юнайтед» (1:2) в 32-м туре АПЛ и переиграть «Челси» (1:0) в 33-м туре.

«Во-первых, в понедельник вечером вполне возможно проиграть футбольный матч. Мир не рушится из-за проигрыша, поэтому мы были в порядке — наша команда извлекла уроки из ошибок, мы обсудили некоторые моменты, но это футбол. АПЛ есть АПЛ. Думаю, вы это видите, результаты порой могут отличаться. Мы совсем не расстраивались по этому поводу.

Мы посмотрели на всё это и подумали: знаете, мы находимся в числе лидеров, хоть и не на первом месте, по итогам последних 12 игр. Это придало нам уверенности. Мы знали, что нас ждёт в этой встрече [с «Челси»]. Мы не переоценивали ситуацию, не обсуждали позиции или очки. Мы просто приехали сюда, чтобы выиграть матч и полностью посвятить себя этому, и ребята это сделали», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.