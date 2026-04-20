Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик рассказал, как команда пришла в себя после матча с «Лидс Юнайтед»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ответил, как команда смогла прийти в себя после поражения от «Лидс Юнайтед» (1:2) в 32-м туре АПЛ и переиграть «Челси» (1:0) в 33-м туре.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Кунья – 43'    

«Во-первых, в понедельник вечером вполне возможно проиграть футбольный матч. Мир не рушится из-за проигрыша, поэтому мы были в порядке — наша команда извлекла уроки из ошибок, мы обсудили некоторые моменты, но это футбол. АПЛ есть АПЛ. Думаю, вы это видите, результаты порой могут отличаться. Мы совсем не расстраивались по этому поводу.

Мы посмотрели на всё это и подумали: знаете, мы находимся в числе лидеров, хоть и не на первом месте, по итогам последних 12 игр. Это придало нам уверенности. Мы знали, что нас ждёт в этой встрече [с «Челси»]. Мы не переоценивали ситуацию, не обсуждали позиции или очки. Мы просто приехали сюда, чтобы выиграть матч и полностью посвятить себя этому, и ребята это сделали», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android