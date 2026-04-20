Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Тренер «МЮ» Кэррик: игра с «Челси» — лучшая в исполнении Майну

Тренер «МЮ» Кэррик: игра с «Челси» — лучшая в исполнении Майну
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик оценил игру полузащитника Кобби Майну в матче 33-го тура АПЛ с «Челси» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Кунья – 43'    

«Думаю, это была лучшая игра в исполнении Кобби, особенно с тех пор, как я вернулся сюда. Он так хорошо проявил себя, показав столько разных фаз и направлений игры сегодня вечером. Мне показалось, что Майну выглядел очень собранным и спокойным, он по-настоящему был в игре, хорошо защищался. Это непросто, когда тебя окружают хорошие игроки, между ним и Коулом Палмером была хорошая борьба. Поэтому ему пришлось выложиться на полную сегодня вечером, но, как вы видели, он проявил немало мастерства и хладнокровия в сложной обстановке, показав нам, на что он способен», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

