Тренер «МЮ» Кэррик: игра с «Челси» — лучшая в исполнении Майну

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик оценил игру полузащитника Кобби Майну в матче 33-го тура АПЛ с «Челси» (1:0).

«Думаю, это была лучшая игра в исполнении Кобби, особенно с тех пор, как я вернулся сюда. Он так хорошо проявил себя, показав столько разных фаз и направлений игры сегодня вечером. Мне показалось, что Майну выглядел очень собранным и спокойным, он по-настоящему был в игре, хорошо защищался. Это непросто, когда тебя окружают хорошие игроки, между ним и Коулом Палмером была хорошая борьба. Поэтому ему пришлось выложиться на полную сегодня вечером, но, как вы видели, он проявил немало мастерства и хладнокровия в сложной обстановке, показав нам, на что он способен», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.