«Зенит» подшутил над «Краснодаром», повторив празднование фаната «Ман Сити» с бутылкой

«Зенит» в социальной сети X подшутил над «Краснодаром» после того, как клуб из Санкт-Петербурга вышел на первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые повторили празднование фаната «Манчестер Сити», выпивающего из бутылки с логотипом «Арсенала» и намекающего на упущенный трофей «пушкарей».

Фото: Аккаунт «Зенита» в соцсети X

После 25 туров чемпионата России чёрно-зелёные набрали 54 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в лиге «Зенит», в активе которого 55 очков.

В следующем туре команда Мурада Мусаева сыграет на выезде со «Спартаком» в четверг, 23 апреля. За день до этого подопечные Сергея Семака в гостях встретятся с московским «Локомотивом».