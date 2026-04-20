«Имеем то, что есть». Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Лиона» в матче Лиги 1

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал поражение своей команды от «Лиона» в матче 30-го тура Лиги 1, а также высказался о следующей игре в чемпионате с «Нантом».

«Вчера проиграли. Пропустили два быстрых гола, пытались вернуться, но не успели. Как обычно, тяжёлый матч после игр ЛЧ, плюс начинается период матчей через два дня на третий. Хотелось бы видеть более комфортный запас очков в таблице, но имеем то, что есть.

Не буду говорить, что ситуация кардинально изменилась, ведь для нас и до этого стояла задача побеждать каждый матч. Послезавтра домашний матч с «Нантом». Настрой на три очка», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В этой встрече голкипер вышел в основном составе французского гранда 16-й раз подряд и пропустил два мяча.

После 28 встреч чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. На второй строчке располагается «Ланс», у которого 62 очка за 29 игр. В топ-4 также входят «Лион» (54 очка) и «Лилль» (54).