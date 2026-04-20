Капитан «МЮ» Фернандеш: наша цель — попасть в четвёрку лучших в АПЛ

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о победе своей команды в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0) в контексте борьбы за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Это потрясающее чувство. Нам нужно было отыграться — дело не только в прошлом матче с «Лидсом», до того были ещё две встречи, где нам не удалось победить. Однако мы знали, что сегодня нам нужно показать качественную игру, потому что «Челси» — очень сильная команда, и победа здесь была очень важна для нас, ведь мы понимаем, что наша цель — попасть в четвёрку лучших, а они ближе всех к пятёрке. Нам необходимо оторваться от них, эта победа была нам очень нужна», — сказал Фернандеш в интервью для TNT Sports.