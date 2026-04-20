Бубнов выбрал лучшего футболиста из числа лучших игроков матчей 25-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко лучшим игроком 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из числа лучших игроков матчей данной стадии турнира.

«Барко, конечно. Какой гол забил! Когда ты видишь все матчи Российской Премьер-Лиги, знаешь все их оценки, у меня вообще никаких сомнений не было. Я считаю, что Барко — это незаменимый и неприкасаемый игрок «Спартака». И безупречно ведёт себя на футбольном поле. Вообще никаких вопросов!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Помимо Барко, в число кандидатов входили Максим Витюгов («Крылья Советов»), Даниил Кондаков («Зенит»), Кирилл Заика («Сочи»), Назми Грипши («Рубин»), Максим Петров («Балтика»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва) и Данил Пруцев («Локомотив»).