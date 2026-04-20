Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов выбрал лучшего футболиста из числа лучших игроков матчей 25-го тура РПЛ

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко лучшим игроком 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из числа лучших игроков матчей данной стадии турнира.

«Барко, конечно. Какой гол забил! Когда ты видишь все матчи Российской Премьер-Лиги, знаешь все их оценки, у меня вообще никаких сомнений не было. Я считаю, что Барко — это незаменимый и неприкасаемый игрок «Спартака». И безупречно ведёт себя на футбольном поле. Вообще никаких вопросов!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Помимо Барко, в число кандидатов входили Максим Витюгов («Крылья Советов»), Даниил Кондаков («Зенит»), Кирилл Заика («Сочи»), Назми Грипши («Рубин»), Максим Петров («Балтика»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва) и Данил Пруцев («Локомотив»).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android