Результаты матчей 33-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 20 апреля, завершился 33-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты встреч 33-го тура Серии А:

17 апреля, пятница:

«Сассуоло» — «Комо» — 2:1;

«Интер» — «Кальяри» — 3:0.

18 апреля, суббота:

«Удинезе» — «Парма» — 0:1;

«Наполи» — «Лацио» — 0:2;

«Рома» — «Аталанта» — 1:1.

19 апреля, воскресенье:

«Кремонезе» — «Торино» — 0:0;

«Верона» — «Милан» — 0:1;

«Пиза» — «Дженоа» — 1:2;

«Ювентус» — «Болонья» — 2:0.

20 апреля, понедельник:

«Лечче» — «Фиорентина» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 78 очков за 33 матча. На второй строчке располагается «Милан» с 66 очками. Тройку замыкает «Наполи», в активе которого тоже 66 очков.