Результаты матчей 33-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 20 апреля, завершился 33-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты встреч 33-го тура Серии А:
17 апреля, пятница:
«Сассуоло» — «Комо» — 2:1;
«Интер» — «Кальяри» — 3:0.
18 апреля, суббота:
«Удинезе» — «Парма» — 0:1;
«Наполи» — «Лацио» — 0:2;
«Рома» — «Аталанта» — 1:1.
19 апреля, воскресенье:
«Кремонезе» — «Торино» — 0:0;
«Верона» — «Милан» — 0:1;
«Пиза» — «Дженоа» — 1:2;
«Ювентус» — «Болонья» — 2:0.
20 апреля, понедельник:
«Лечче» — «Фиорентина» — 1:1.
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 78 очков за 33 матча. На второй строчке располагается «Милан» с 66 очками. Тройку замыкает «Наполи», в активе которого тоже 66 очков.