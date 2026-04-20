Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик: Фернандеш стал капитаном команды не просто так, он яркая личность

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после победы над «Челси» (1:0) в 33-м туре АПЛ высказался о значимости капитана Бруну Фернандеша для команды.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Кунья – 43'    

«Влияние Бруну просто огромно уже на протяжении длительного времени, и он сохраняет это в течение всего своего периода [в клубе]. Он играет почти в каждой встрече, он в хорошей форме и полон энтузиазма. Бруну предстояло проделать большую работу в центре поля, но он был готов сделать это ради команды. Он яркая личность и капитаном стал не просто так. Иногда это означает подавать пример и указывать путь другим. Он громкий голос, он очень заметен на поле. Бруну является важной частью этого клуба в последние несколько лет», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android