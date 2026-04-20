Тренер «МЮ» Кэррик: Фернандеш стал капитаном команды не просто так, он яркая личность

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после победы над «Челси» (1:0) в 33-м туре АПЛ высказался о значимости капитана Бруну Фернандеша для команды.

«Влияние Бруну просто огромно уже на протяжении длительного времени, и он сохраняет это в течение всего своего периода [в клубе]. Он играет почти в каждой встрече, он в хорошей форме и полон энтузиазма. Бруну предстояло проделать большую работу в центре поля, но он был готов сделать это ради команды. Он яркая личность и капитаном стал не просто так. Иногда это означает подавать пример и указывать путь другим. Он громкий голос, он очень заметен на поле. Бруну является важной частью этого клуба в последние несколько лет», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.