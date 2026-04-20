Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Тони Кроос ответил, думал ли он о возобновлении игровой карьеры

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос ответил, было ли у него желание возобновить игровую карьеру, которую он завершил в 2024 году.

«Думал ли я о возвращении в игру? Нет. Я завершил карьеру так, как и хотел. Я закрыл эту книгу. Даже если бы я и захотел вернуться, то, думаю, вряд ли смог бы завершить карьеру лучше, чем это сделал ранее», — приводит слова Крооса Madrid Xtra в соцсетях.

Полузащитник выступал за «сливочных» с 2014 по 2024 год, пока не завершил карьеру. За этот период полузащитник пять раз взял Лигу чемпионов и четыре раза становился чемпионом Испании.

