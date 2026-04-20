Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Защитник «Акрона» Родригу Эшковал ответил, каким футболистом восхищается
Португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал назвал нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду своим ориентиром в мире футбола.

— Роналду забил 969 голов за карьеру и движется к отметке в 1000 забитых мячей.
— Сейчас это его главная цель и задача. И только после того, как Криштиану достигнет отметки в 1000 мячей, может быть, он задумается о завершении карьеры, но точно не раньше. И на самом деле Роналду осталось забить не так уж и много. Уверен, он справится.

Для меня Криштиану, конечно, идол, без всяких сомнений. Настоящий кумир. Ведь я португалец и он португалец. И Роналду прежде всего представляет мою страну. Я видел, как играет Луиш Фигу, но всё‑таки скажу, что именно Криштиану Роналду — футболист высочайшего уровня.

— Летом Роналду в составе сборной Португалии поедет на шестой чемпионат мира. И не факт, что он станет для нападающего последним.
— Многие говорят: всё, хватит, закончилось его время и так далее. Однако у всех есть разное видение на ту или иную ситуацию. Каждый имеет право на своё мнение. И это нормально. Кто‑то думает, что Криштиану нужно заканчивать, что хватит вызывать его в сборную Португалии. С другой стороны, ему 41 год, но вы посмотрите на его ментальность, он же как машина! — заявил Эшковал в эфире «Матч Премьер».

