«Ему уже 38 лет, а он двигается как 25-летний теннисист». Тони Кроос восхитился Джоковичем

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос во время торжественной церемонии вручения наград престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026 выразил своё восхищение 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Я очень восхищаюсь Джоковичем. Он спортсмен, который добился так многого, обошёл Роджера [Федерера] и Рафу [Надаля] по количеству титулов и продолжает выступать. Меня восхищает то, как он заботится о своём теле: ему уже 38 лет, а он двигается как 25-летний теннисист. Всё, что он сделал за свою карьеру, просто потрясающе», — приводит слова Крооса ESPN.