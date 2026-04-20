Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ему уже 38 лет, а он двигается как 25-летний теннисист». Тони Кроос восхитился Джоковичем
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос во время торжественной церемонии вручения наград престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026 выразил своё восхищение 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Я очень восхищаюсь Джоковичем. Он спортсмен, который добился так многого, обошёл Роджера [Федерера] и Рафу [Надаля] по количеству титулов и продолжает выступать. Меня восхищает то, как он заботится о своём теле: ему уже 38 лет, а он двигается как 25-летний теннисист. Всё, что он сделал за свою карьеру, просто потрясающе», — приводит слова Крооса ESPN.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android