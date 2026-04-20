«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» не забили голов в матче 33-го тура АПЛ

Завершён матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 43 очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вест Хэм Юнайтед» с 33 очками находится на 17-м месте, отрыв от «Тоттенхэм Хотспур» с 18-го места составляет два очка.

В следующем туре «стекольщики» 25 апреля на выезде встретятся с «Ливерпулем», «молотобойцы» в тот же день примут «Эвертон».