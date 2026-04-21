Бубнов ответил на вопрос, почему Эсекьеля Барко нельзя сравнивать с Ильёй Цымбаларём

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, почему полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко нельзя сравнивать с бывшим футболистом красно-белых Ильёй Цымбаларём.

«Цымбаларь, на мой взгляд, это выдающийся, великий футболист «Спартака». Я вам больше скажу, его можно спокойно сравнивать с Федей Черенковым. А сравнивать Барко с Цымбаларём нельзя, потому что Цымбаларь был игрок атакующего плана. Он так мяч не держал. Барко конструирует игру, как только его нет по тем или иным причинам, то игра сразу ломается. Цымбаларь такого влияния на конструирование игры не оказывал. Это совершенно несравнимые игроки, у них совершенно разный функционал и объём работы», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Цымбаларь стал шестикратным чемпионом России в составе московского «Спартака». Также он выиграл с красно-белыми два Кубка страны и три Кубка Содружества. Пять раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России — был первым в 1994, 1995, 1996, 1998 годах, а в 1993-м занял второе место.