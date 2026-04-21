Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Шалимов — об игре «Спартака»: почему там оказывается Денисов, который не забивает?

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре защитника московского «Спартака» Даниила Денисова в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Барко – 21'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Фернандеш – 40'     3:1 Самородов – 41'    

– Вы видели, чтобы хоть в одной команде, которая выигрывает чемпионат, так играли крайние защитники, как в «Спартаке»?

– «Манчестер Сити»?
– Это всегда было 4-3-3. У них не было такого, что убегали крайние защитники. Мы про Гвардиолу сейчас говорим? С «Барселоной» и «Баварией» как они играли?

– Филипп Лам в центре не играл?
– Гвардиола его в опорную зону перевёл, он же не по игре туда перемещался.

Понятно, что у «Спартака» идёт акцент на следующий сезон: выбрать игроков и понять, как вы будете играть. Пока всё здорово, но Денисов оказывается в этой (при атаке защитник находится на одной линии с нападающим. – Прим. «Чемпионата») позиции. Вы видели Денисова против «Ахмата»? Хоть раз назвали его фамилию, когда он вперёд поднимался?

– Ярких моментов было гораздо меньше, чем в предыдущих матчах. Но вам не кажется, что для того, чтобы Денисов был там, создана пара Умяров и Литвинов? Чтобы разрушать контратаки. Пока всё работает.
– Она создана просто, Денисов там вообще ни при чём.

Почему там оказывается Денисов, который не забивает? Почему он туда поднимается? Даже Жедсон, который играл правого защитника, так туда не подключался. О чём это говорит? Может быть, Карседо будет подстраиваться под соперников. Если Жедсона вы будете ставить крайним защитником и он будет в этой позиции оставаться, то я могу понять. Но если там Денисов, то встаёт вопрос, – сказал Шалимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

