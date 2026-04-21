Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 33-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В понедельник, 20 апреля, завершился 33-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты встреч 33-го тура АПЛ:

18 апреля, суббота:

«Брентфорд» — «Фулхэм» — 0:0;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» — 1:2;
«Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 3:0;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:2;
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1.

19 апреля, воскресенье:

«Эвертон» — «Ливерпуль» — 1:2;
«Ноттингем Форест» — «Бёрнли» — 4:1;
«Астон Вилла» — «Сандерленд» — 4:3;
«Манчестер Сити» — «Арсенал» — 2:1.

20 апреля, понедельник:

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:0.

«Арсенал» с 70 очками лидирует в чемпионате Англии, «Манчестер Сити» с 67 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. Стоит отметить, что у «горожан» есть игра в запасе.

