«Вулверхэмптон» стал первой командой, покинувшей АПЛ по итогам сезона-2025/2026
«Вулверхэмптон» покинул английскую Премьер-лигу по итогам 33-го тура. Это случилось именно сейчас в связи с ничьей в матче «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» (0:0).
Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Джастин – 18' 2:0 Окафор – 20' 3:0 Калверт-Льюин – 90+5'
За пять туров до конца в активе «волков» — 17 очков. «Молотобойцы», находящиеся на 17-й строчке, сыграли вничью со «стекольщиками» и набрали 33 очка. Таким образом, команда из графства Уэст-Мидлендс потеряла математические шансы на сохранение прописки в элите английского футбола по итогам текущей кампании.
На данный момент в зоне вылета также находятся «Тоттенхэм Хотспур» (31) и «Бёрнли» (20). Ранее стало известно, что в следующем сезоне АПЛ сыграет «Ковентри Сити».
