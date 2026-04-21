«Вулверхэмптон» стал первой командой, покинувшей АПЛ по итогам сезона-2025/2026

«Вулверхэмптон» покинул английскую Премьер-лигу по итогам 33-го тура. Это случилось именно сейчас в связи с ничьей в матче «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» (0:0).

За пять туров до конца в активе «волков» — 17 очков. «Молотобойцы», находящиеся на 17-й строчке, сыграли вничью со «стекольщиками» и набрали 33 очка. Таким образом, команда из графства Уэст-Мидлендс потеряла математические шансы на сохранение прописки в элите английского футбола по итогам текущей кампании.

На данный момент в зоне вылета также находятся «Тоттенхэм Хотспур» (31) и «Бёрнли» (20). Ранее стало известно, что в следующем сезоне АПЛ сыграет «Ковентри Сити».